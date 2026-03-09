LIVE Sinner Opelka-Granollers Zeballos 4-6 4-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | niente da fare per l’azzurro la coppia prima al mondo avanza

Nel torneo di Indian Wells, Sinner e Opelka sono stati sconfitti da Granollers e Zeballos con i punteggi di 4-6, 4-6, mentre la coppia prima al mondo ha proseguito il cammino. La partita si è conclusa poco fa, e questa è l’ultima aggiornamento sulla diretta live fornita da OA Sport.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.05 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 22.02 Niente da fare per la coppia italo statunitense che tutto sommato è riuscita regalare un discreto spettacolo al pubblico del Campo 4 di Indian Wells. Ha vinto la coppia più esperta e più forte e che, soprattutto, ha conquistato più punti con la prima palla: gli ispanici chiudono con 30 punti su 39 prime palle, mentre Sinner e Opelka trovano 29 punti su 39 prime di servizio. 4-6, 4-6 GAME, SET AND MATCH! Vincono Granollers e Zeballos con un brivido finale che onestamente avrebbe rovinato una partita molto solida eseguita dalla coppia numero uno al mondo e nel tabellone.