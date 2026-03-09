LIVE Sinner Opelka-Granollers Zeballos 4-6 4-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurro si ferma contro due grandi specialisti

Al torneo di Indian Wells, nel primo turno singolare, Sinner si è confrontato con Opelka, mentre al doppio Granollers e Zeballos hanno sfidato rispettivamente le coppie avversarie. Entrambi gli incontri si sono conclusi con risultati di 6-4, 6-4, e si sono appena conclusi. La cronaca in diretta si ferma qui, grazie per aver seguito l’evento con noi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.05 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti! 22.02 Niente da fare per la coppia italo statunitense che tutto sommato è riuscita regalare un discreto spettacolo al pubblico del Campo 4 di Indian Wells. Ha vinto la coppia più esperta e più forte e che, soprattutto, ha conquistato più punti con la prima palla: gli ispanici chiudono con 30 punti su 39 prime palle, mentre Sinner e Opelka trovano 29 punti su 39 prime di servizio. 4-6, 4-6 GAME, SET AND MATCH! Vincono Granollers e Zeballos con un brivido finale che onestamente avrebbe rovinato una partita molto solida eseguita dalla coppia numero uno al mondo e nel tabellone.