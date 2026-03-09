LIVE Sinner Opelka-Granollers Zeballos 4-6 4-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | la coppia avversaria serve per chiudere il match

Al torneo ATP di Indian Wells, si sta disputando la partita tra Sinner e Opelka contro Granollers e Zeballos. Attualmente il punteggio vede i secondi in vantaggio per 6-4, 5-4, con la coppia avversaria che serve per chiudere il match. Zeballos ha sbagliato una volée sulla risposta di Opelka, lasciando due palle break per Opelka e Sinner.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda! 30-40 Sbaglia la volée Zeballos sulla risposta di Opelka! Il pubblico si carica, ci sono due palle break per lo statunitense e Sinner. 30-30 Seconda risposta del game, questa volta è di Sinner! Seconda. 30-15 Che fortuna la volée di Zeballos che trova lo stesso il campo nonostante abbia toccato male la palla con la sua racchetta. L'argentino chiede scusa. 15-15 Ace di Granollers. 0-15 Risposta vincente di Opelka, il pubblico si scalda! Serve Granollers per chiudere il match. 4-5 GAME SINNEROPELKA! Con il servizio, Jannik mantiene la battuta. Granollers servirà per portare la vittoria a lui e Zeballos.