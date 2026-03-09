LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Kanter la spunta con una volata lunghissima

Oggi si corre la tappa di Parigi-Nizza 2026, con gli atleti che si sfidano lungo il percorso. La corsa è in corso e si sta decidendo chi arriverà primo, con Kanter che si distingue nella volata finale. La diretta della giornata è aggiornata in tempo reale, e si può seguire a partire dalle 12 con la tappa della Tirreno-Adriatico.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 17:24 LA TOP TEN DELLA SECONDA TAPPA 1-Max Kanter (GER, XDS Astana Team) 4:25.07 2-Laurence Pithie (NZL, Red Bull – BORA -hansgrohe) s.t. 3-Jasper Stuyven (BEL, Soudal Quick Step) s.t. 4-Dorian Godon (FRA, INEOS Grenadiers) s.t. 5-Luke Lamperti (USA, EF Education EasyPost) s.t. 6-Rick Pluimers (NED, Tudor Pro Cycling Team) s.t. 7-Lewis Askey (GBR, NSN Cycling Team) s.t. 8-Tom Van Asbroeck (BEL, NSN Cycling Team) s.t. 9-Clement Russo (FRA, Groupama – FDJ United) s.t. 10-Anthony Turgis (FRA, TotalEnergies) s.t. 17:21 Quinto posto per l'americano Luke Lamperti (EF Education EasyPost), che conserva la maglia di leader.