Oggi a Parigi-Nizza 2026, il gruppo si mantiene compatto a circa 40 chilometri dall’arrivo. La tappa è in corso con aggiornamenti in tempo reale, mentre la corsa si avvicina alla conclusione. La diretta della tappa si può seguire cliccando sul link dedicato, con la gara che prosegue tra intensi scatti e strategie di squadra.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 16:24 Nella classifica generale virtuale il belga Braet agguanta Lamperti, mentre Ayuso risale in quinta posizione. 16:21 Secondo posto colto da Ayuso, che porta a casa 4 secondi di abbuono. Terzo invece l’americano Luke Lamperti (EF Eduacation EasyPost) strappando due secondi di bonus. 16:19 Bagarre per aggiudicarsi il traguardo volante. La spunta il belga Vito Braet (Lotto Intermarchè). Si sono mossi anche i big con Juan Ayuso (Lidl-Trek) che probabilmente ha raccolto qualche secondo di abbuono. Attendiamo l’ufficialità. 16:16 Gruppo che viaggia a meno di 40 km orari nella marcia di avvicinamento al traguardo volante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 40 km dall’arrivo

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 60 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 50 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.

Contenuti e approfondimenti su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in...

Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Dove seguire la Parigi-Nizza 2026 in TV e streaming? Diretta solo Eurosport e Discovery; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming.

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione che strizza l’occhio ai velocistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.40 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA ... oasport.it

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia giallaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it

Ciclismo in TV e Streaming: dal 9 al 15 marzo Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico dominano la settimana, con Tour de Taiwan in chiusura. Scopri orari completi delle corse in TV e streaming e i canali: Discovery+, Eurosport 2, RaiPlay Sport 1 e altro. x.com

Luke Lamperti ha vinto in volata la prima tappa della Parigi-Nizza, dunque è sulle sue spalle la maglia di leader della classifica generale. Oggi, guardando il profilo altimetrico della seconda tappa, sembra difficile che la perda. - facebook.com facebook