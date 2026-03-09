LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | frazione adatta ai velocisti

Oggi si svolge la seconda tappa della Parigi-Nizza 2026, una frazione che si rivolge ai velocisti. La corsa si svolge a Parigi e Nizza, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. La tappa è stata trasmessa in diretta e si sta seguendo con attenzione da parte degli appassionati di ciclismo. La giornata è dedicata alle ruote veloci e alle strategie di chi mira alla vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Parigi-Nizza 2026. 186.8 km da Épône a Montargis per una frazione che strizza decisamente l'occhio verso i velocisti. Dopo la frazione inaugurale il cui epilogo è stato risolto con uno sprint ristretto vinto a sorpresa dall'americano Luke Lamperti, la giornata dovrebbe sorridere agli sprinter puri, ma attenzione ai possibili ventagli che potrebbero verificarsi nella seconda metà di gara in cui la velocità sarà elevatissima in lunghi tratti esposti all'eventuale vento. Le principali difficoltà altimetriche saranno prevalentemente concentrate nei primi 110 chilometri.