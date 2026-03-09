Oggi si svolge il superG femminile alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La manifestazione si tiene nel corso della giornata e viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite il liveblog. I partecipanti sono atlete provenienti da diversi Paesi, pronte a competere sulla pista di gara. La copertura in tempo reale permette di seguire ogni fase dell’evento.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 9 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Jannik Sinner: “Sto cercando il giusto bilanciamento nei punti importanti e c’è una cosa che non mi piace.” Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro ha battuto. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 marzo in DIRETTA: subito il superG femminile

Articoli correlati

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 7 marzo in DIRETTA: subito un argento con Chiara Mazzel!Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 marzo in DIRETTA: Perathoner sogna il colpaccioBuongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Altri aggiornamenti su Paralimpiadi Milano Cortina

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Paralimpiadi 2026, primo oro per l’Italia | La classifica aggiornata; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Paralimpiadi Milano Cortina oggi, il programma: orari, italiani in gara e dove vederli in tv e streaming.

DIRETTA PARALIMPIADI MILANO CORTINA 2026/ Live: snowboard, medaglia d’oro per Emanuel Perathoner! (8 marzo)Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 live oggi domenica 8 marzo: le finali e il programma del giorno con altri dieci titoli in palio. ilsussidiario.net

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 marzo in DIRETTA: Emanuel Perathoner domina ed è ORO!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. oasport.it

Paralimpiadi Milano-Cortina: oro nello snowboard cross per Perathoner. Azzurri a quota tre medaglie x.com

Chi è Emanuel Perathoner, prima medaglia d'oro alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 Leggi il suo ritratto al primo commento - facebook.com facebook