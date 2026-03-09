LIVE Paolini-Tomljanovic 7-5 4-5 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra serve per rimanere nel secondo parziale

Al torneo WTA di Indian Wells, Paolini si trova in campo contro Tomljanovic. Attualmente, nel secondo set, il punteggio è di 7-5, 4-5, con l’azzurra che serve per mantenere la possibilità di proseguire nel parziale. Nella fase attuale, Paolini ha sferrato un rovescio lungolinea in difesa, portando il punteggio a 30-30. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

30-30 Largo il rovescio lungolinea giocato in difesa di Paolini. 30-15 Lungo il diritto lungolinea della nativa di Zagabria. 15-15 Volée di diritto lungolinea e vincente giocata in difesa della numero 85 WTA. 15-0 Volée di diritto incrociata e vincente dell'italiana. 5-4 Servizio esterno vincente della portacolori australiana. 40-0 Lungo il diritto lungolinea giocato in attacco di "Jas". 30-0 Schiaffo al volo di diritto incrociato vincente di Tomljanovic. 15-0 Ace interno della nativa di Zagabria. 4-4 Servizio esterno vincente della classe '96. A-40 Lungo il rovescio lungolinea dell'australiana. 40-40 Diritto lungolinea vincente giocato in allungo di Paolini.