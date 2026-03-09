LIVE Paolini-Tomljanovic 7-5 3-4 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra rimette il secondo parziale in equilibrio

In diretta dall’Indian Wells, si stanno svolgendo gli incontri del torneo WTA 2026 tra Paolini e Tomljanovic. Attualmente, l’italiana ha vinto il primo set 7-5 e si trova sotto 3-4 nel secondo, con un servizio vincente. La partita è in corso e i punti si alternano con scambi intensi, tra cui un diritto lungolinea largo della numero 7 della classifica WTA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio interno vincente dell'italiana. 15-15 Largo il diritto lungolinea della numero 7 WTA. 15-0 Rovescio incrociato e vincente giocato a ridosso della rete della toscana. 4-3 Lungo il diritto incrociato di Tomljanovic. 30-40 Doppio fallo della classe '93. 30-30 Lungo il diritto lungolinea giocato in attacco della nativa di Zagabria. 30-15 Largo il diritto incrociato della numero 85 WTA. 30-0 Servizio esterno vincente della portacolori australiana. 15-0 In rete la risposta di diritto incrociato di Paolini. 4-2 Rovescio incrociato e vincente giocato in uscita dal servizio della classe '96. 40-15 Volée di rovescio incrociata e vincente di Tomljanovic.