LIVE Alle 20.45 Lazio-Sassuolo | Sarri lancia Motta in porta dal 1' Davanti c' è Raktov

Alle 20.45 si gioca Lazio-Sassuolo all'Olimpico, con Sarri che ha deciso di far partire Motta in porta dal primo minuto e Raktov in attacco. I biancocelesti affrontano i neroverdi di Grosso, che arrivano con alcuni giocatori in panchina. La partita mette di fronte due squadre in momenti diversi della stagione, pronte a sfidarsi sul campo.

(4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All.Grosso. (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All.Sarri. L'arbitro sarà il signor Alberto Ruben Arena, della sezione di Torre del Greco. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. Paterna e Abisso, invece, ricopriranno rispettivamente i ruoli di VAR e AVAR. Lazio-Sassuolo sarà visibile su DAZN grazie l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

