Litiga con una coppia a Bologna e mostra la pistola poi riferisce agli agenti di essere un collega | arrestato

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Bologna dopo aver avuto una discussione con una coppia e aver mostrato una pistola. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha riferito di essere un collega e ha minacciato le persone coinvolte. L’uomo è stato fermato con l’accusa di porto abusivo di arma e minacce aggravate.

Fermato in flagranza un uomo di 58 anni a Bologna per porto abusivo di arma da sparo, minacce aggravate, possesso di segni distintivi contraffatti e usurpazione di funzioni pubbliche. L'arresto è avvenuto dopo una segnalazione per una lite stradale, come reso noto dalla Polizia di Stato. La segnalazione e l'intervento delle forze dell'ordine Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattina di domenica 8 marzo una coppia di coniugi ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 per denunciare di essere stata vittima di minacce aggravate con una pistola da parte di un uomo a bordo di un'autovettura. L'episodio si è verificato nei pressi di viale Sandro Pertini, in Bologna, a seguito di un diverbio legato alla circolazione stradale.