L’Iran il Libano Cipro la portaerei e le atomiche | nel caos bellico Macron ripensa la strategia della Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron sta rivedendo la strategia della Francia nel contesto del conflitto tra Stati Uniti e Israele, con particolare attenzione all’Iran, al Libano, a Cipro, alla portaerei e alle armi nucleari. In un momento di caos globale, Macron ha adottato un atteggiamento che combina iniziative attive e dichiarazioni di prudenza, evidenziando i limiti e le possibilità dell’azione francese sulla scena internazionale.

Il presidente francese Emmanuel Macron sta mostrando nel contesto della guerra di Usa e Israele all'Iran un combinato disposto di attivismo e velleitarismo, di inviti al pragmatismo e bagni di realtà che segnalano limiti e prospettive dell'azione di Parigi nell'agone globale. E mostrano anche cosa manca all' Europa per potersi garantire peso nell'agone geopolitico globale. Politica, diplomazia, strategia, proiezione di potenza: la Francia prova ad agire da avanguardia europea e rispetto ad altri dossier Macron testa, fino in fondo, i limiti del suo atteggiamento unilaterale teso, soprattutto, a confondere il Vecchio Continente con Parigi.

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti Macron invia la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo «L'Iran sceglie la Guida, è il figlio di Khamenei»L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta che almeno 4 persone sono state uccise e 6 sono rimaste ferite nell'attacco israeliano contro un...

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti Macron invia la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo «L'Iran sceglie la Guida suprema, è il figlio di Khamenei»Un drone ha colpito il campo di supporto logistico dell'ambasciata statunitense situato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq.

