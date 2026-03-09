L' Interline con Aeroitalia su Milano Linate apre lo scalo di Foggia all' Europa | novità per il ' Gino Lisa'

L'aeroporto di Foggia, il ‘Gino Lisa’, ora permette ai passeggeri di prenotare voli verso l'Europa tramite i siti di Air France e KLM, grazie alla collaborazione con Aeroitalia su Milano Linate. Questa novità amplia le opzioni di collegamento internazionale per chi utilizza lo scalo pugliese, rendendo possibile l'acquisto diretto di biglietti per destinazioni europee.

Il ‘Gino Lisa’ amplia il suo raggio, grazie alla possibilità di acquistare il proprio volo da Foggia verso l'Europa direttamente sui siti di AirFrance e Klm, sfruttando l'Interline con Aeroitalia su Milano Linate. Lo comunica l’associazione e community ‘Mondo Gino Lisa’, da sempre attenta allo sviluppo e alla crescita dell’Aeroporto di Foggia, comunica un’importante evoluzione nell’accessibilità internazionale del ‘Gino Lisa’. “Sebbene l’accordo di Interline tra Aeroitalia e i vettori Air France, Klm e Delta fosse già operativo dal luglio 2025, la sua fruizione era finora limitata quasi esclusivamente al canale delle agenzie di viaggio”, spiegano dalla community. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

