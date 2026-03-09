L'Inter continua ad essere considerata la favorita per lo scudetto, secondo le analisi degli esperti, ma il campionato si deciderà nelle prossime quattro partite, che vedono a confronto i calendari di Inter e Milan. Dopo il derby vinto dai rossoneri, l’allenatore del Milan ha dichiarato che l’Inter ha sette punti di vantaggio e rimane nettamente in testa alla classifica.

“Ora l’Inter ha 7 punti di vantaggio e sono tanti. Rimane nettamente la favorita del campionato “. Così Massimiliano Allegri dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, che ha portato i rossoneri a -7 in classifica. Un distacco ancora notevole quando mancano solo 10 giornate alla fine, ma tutto ancora può succedere. E il primo pensiero va ovviamente al calendario delle squadre, il cui destino – partite alla mano – passa praticamente dalle prossime quattro partite. Entrambe hanno scontri cruciali e trasferte insidiose. Il derby ha dato una bella scossa emotiva al Milan, mentre l’Inter adesso dovrà reagire immediatamente per non rivedere i fantasmi del passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"L'Inter rimane la favorita", ma per lo scudetto (quasi) tutto passa dalle prossime quattro: i calendari a confronto di Inter e Milan

