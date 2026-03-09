L' Inter il derby è un tabù Ma Chivu ha dei problemi anche con gli altri big match
L'Inter ha faticato nelle partite più importanti di questa stagione, vincendo solo contro la Juventus nel ritorno tra grandi. La squadra ha invece subito due sconfitte contro il Milan e ha incontrato difficoltà anche in altri big match, come dimostrano i risultati recenti. Chivu, che si occupa della difesa, ha avuto problemi nelle sfide contro le principali avversarie di questa annata.
Il solito vecchio vizio ha bussato sulla spalla dell’Inter pure domenica, dopo averla lasciata tranquilla per un po’. Quando c’è da battagliare con le altre grandi, l’Inter fatica. Lo dicono i numeri: l’ultimo successo contro il Milan risale al 22 aprile 2024. Era il derby della seconda stella. Da lì in poi i nerazzurri, prima con Inzaghi e poi con Chivu, hanno racimolato cinque sconfitte e due pareggi in sette partite, uscendo dalla coppa Italia dell’anno scorso e perdendo anche la finale di Supercoppa Italiana 2024. Insomma, il problema coi big match resiste. La vittoria contro la Juventus di metà febbraio, arrivata in superiorità numerica, ha illuso brevemente la platea, ma il tarlo resta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
