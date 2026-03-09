L' Inter il derby è un tabù Ma Chivu ha dei problemi anche con gli altri big match

L'Inter ha faticato nelle partite più importanti di questa stagione, vincendo solo contro la Juventus nel ritorno tra grandi. La squadra ha invece subito due sconfitte contro il Milan e ha incontrato difficoltà anche in altri big match, come dimostrano i risultati recenti. Chivu, che si occupa della difesa, ha avuto problemi nelle sfide contro le principali avversarie di questa annata.