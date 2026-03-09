L’intelligenza artificiale sul campo di battaglia

La guerra in Iran vede l'impiego crescente di intelligenza artificiale sul campo di battaglia, segnando un passo avanti nell'uso di questa tecnologia nei conflitti armati. Le forze coinvolte stanno adottando sistemi automatizzati e algoritmi avanzati per supportare operazioni militari e sorveglianza, mentre le autorità monitorano attentamente l'evoluzione delle applicazioni di IA in ambito bellico.

Secondo diverse ricostruzioni, il modello di intelligenza artificiale Claude, sviluppato dalla Anthropic, sarebbe stato usato per analizzare dati di intelligence e simulare scenari che hanno contribuito alla pianificazione dei bombardamenti contro il regime di Teheran. L’ia permetterebbe di “accorciare la catena delle uccisioni”, cioè il processo che va dall’identificazione di un obiettivo all’approvazione legale e al lancio dell’attacco. Gli Stati Uniti e Israele, che aveva già sperimentato sistemi simili per selezionare obiettivi nella Striscia di Gaza, hanno condotto centinaia di attacchi contro obiettivi iraniani nelle prime ore dell’offensiva, tra cui quello che ha colpito una scuola elementare causando centinaia di morti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

