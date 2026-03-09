L'inglese Rowe debutta in Serie A con una rete, ma il Bologna perde in casa contro l'ultima in classifica. Dopo il gol, l'attaccante commenta che la squadra avrebbe dovuto chiudere prima la partita. Il tecnico del Bologna sottolinea che ci sono state occasioni per evitare la sconfitta e che non bisogna lasciarsi abbattere dopo questa battuta d'arresto.

Il Bologna sbatte il corto muso e ci ricade: nel ko casalingo. "Avremmo dovuto chiuderla prima, il mio primo gol in serie A non è bastato", è il rammarico di Jonathan Rowe per quella che è la settima sconfitta casalinga nelle ultime 9 uscite in campionato dei rossoblù e giovedì c’è la Roma, in Europa League, di nuovo al Dall’Ara. Vero è che in Europa il Bologna ha avuto fin qui un altro passo, ma con la Roma si alza il livello e la sconfitta con il Verona tira fuori da sotto il tappeto problemi di prestazione e solidità, soprattutto casalinghe, degli ultimi mesi. E allora c’è da evitare un rischio che si chiama paura. "Non dobbiamo correre il rischio di buttarci giù mentalmente, credo sia importante mettersi alle spalle in fretta questo brutto risultato e rimanere positivi perché il campionato è lungo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’inglese rompe il ghiaccio in serie A, ma il gol non basta: "Avremmo dovuto chiudere prima la gara». Rowe, prima volta quasi da scordare: "Ora non dobbiamo abbatterci»

