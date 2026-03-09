L' impresa di togliere l' uranio all' Iran

Un'operazione internazionale prevede il ritiro di 480 chili di uranio arricchito al 60 per cento dall'Iran. Questi materiali, considerati potenzialmente utili per armi nucleari, sono al centro di un accordo tra diverse nazioni. La procedura coinvolge rappresentanti di enti e agenzie che gestiscono il trasferimento e la sicurezza delle sostanze. La consegna si svolge in una località non specificata e sotto stretta supervisione internazionale.

Chi andrà a prendersi i 480 chili di l'uranio arricchito al 60 per cento che weaponizzato, può trasformarsi in 11 bombe atomiche? La grande guerra israelo americana sta, più rapidamente del previsto, portando all'abbattimento del regime più aggressivo del mondo, ma non ci sarà realmente una vittoria col progetto nucleare ancora in mano alle Guardie della Rivoluzione. Per farlo i due alleati d'acciaio devono proseguire nella loro collaborazione perfetta. L'uranio è probabilmente in gran parte sotto terra a Ishfahan, l'ingresso coperto da cumuli di detriti e terra, forse nebulizzato e chiuso in cisterne; tirarlo fuori richiede un lavoro gigantesco sul terreno, si tratta di scavare con macchinari potenti, caricare su camion e poi decidere per un'opzione delicata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

