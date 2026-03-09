L’immigrazione rappresenta un elemento stabile dell’economia italiana, secondo quanto evidenziato da un esperto. L’Europa, con circa il 7% della popolazione mondiale, si confronta con l’Africa, che conta oltre un miliardo e mezzo di abitanti e un saldo naturale annuale superiore ai 35 milioni di persone. Un governo con posizioni sovraniste affronta questa realtà con un approccio che suscita discussioni.

di Michele Agagliate L’Europa pesa oggi poco più del 7% della popolazione mondiale. L’Africa supera il miliardo e mezzo di abitanti e registra ogni anno un saldo naturale superiore ai 35 milioni di persone. È uno squilibrio strutturale tra un continente giovane e uno che invecchia rapidamente. In Italia l’età media continua ad aumentare, le nascite diminuiscono e sempre più comparti produttivi lamentano una cronica mancanza di lavoratori. È in questo scenario che si inserisce il dibattito sull’immigrazione: un confronto che da anni rimbalza tra allarmismi continui e slogan rassicuranti, ma che raramente entra davvero nel merito della questione economica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’immigrazione è strutturale per la nostra economia: paradosso evidente con un governo sovranista

