Lily Collins ritrova l’anello rubato dopo 3 anni ma quello che fa dopo è totalmente inaspettato

Dopo tre anni, Lily Collins ha ritrovato l’anello di fidanzamento che le era stato rubato. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato molte curiosità. L’attrice ha annunciato di aver recuperato l’oggetto, ma ciò che ha fatto successivamente ha sorpreso tutti. La storia si è rapidamente diffusa sui social e sui giornali di settore.

Ci sono storie che sembrano scritte per il grande schermo, e quella dell’ anello di fidanzamento di Lily Collins è certamente una di queste. Tre anni dopo un furto che sembrava aver cancellato per sempre uno dei simboli più preziosi della sua vita privata, la star di Emily in Paris ha ritrovato il suo gioiello grazie a una coincidenza straordinaria che collega West Hollywood al centro di Chicago. Si tratta di una creazione unica firmata Irene Neuwirth, caratterizzata da un diamante taglio rosa del valore superiore agli 80.000 dollari. Un pezzo che Charlie McDowell, regista e sceneggiatore, aveva scelto per suggellare la proposta di matrimonio avvenuta durante un viaggio in Messico nel settembre 2020. 🔗 Leggi su Screenworld.it

