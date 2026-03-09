Liguria | il 41% vive solo Imperia guida il cambiamento sociale

In Liguria, circa il 41% dei nuclei familiari è formato da una sola persona, con Imperia che si distingue come regione con il più alto tasso di persone che vivono da sole. I dati evidenziano come questa realtà sia diffusa in modo particolare in questa provincia, confermando un fenomeno che coinvolge un'ampia fetta della popolazione locale.

Imperia conferma il primato regionale: in Liguria quasi il 41% dei nuclei familiari è composto da un solo componente. I dati del censimento permanente 2024 mostrano una trasformazione radicale della struttura domestica nella provincia. L’invecchiamento demografico e la contrazione delle nascite stanno ridisegnando la mappa sociale imperiese. La regione si posiziona al vertice nazionale per la presenza di persone che abitano sole, superando nettamente la media italiana del 31%. Il primato ligure sui dati ISTAT. I numeri del censimento permanente 2024 offrono uno spaccatura netta tra la realtà locale e la media nazionale. Mentre l’Italia registra una quota del 31% di famiglie monocomponente, la Liguria sale al 40,9%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

