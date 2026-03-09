Lidl a Milano | utili a 140 milioni la nuova borghesia

Lidl a Milano ha registrato utili per 140 milioni di euro e sta cambiando il suo modello di vendita, passando da discount a negozio che offre prodotti di fascia più alta. La catena tedesca si rivolge ora a una clientela più esigente, puntando su un’offerta più ricercata e su un’immagine di maggiore qualità, con l’obiettivo di attrarre una nuova fascia di consumatori.

Il gigante tedesco Lidl sta trasformando radicalmente la sua immagine a Milano, passando da semplice discount a vero e proprio emporio di lusso per la borghesia cittadina. I dati confermano un boom senza precedenti: gli utili superano i 140 milioni di euro, mentre le aperture si concentrano in zone centrali e residenziali di alto livello. Nel cuore pulsante della Lombardia, motore economico d'Italia, questo cambiamento non è casuale ma strategico. Non si tratta più solo di risparmiare, ma di accedere a prodotti vegetali e proteici di prima scelta, una linea definita come deluxe che attira una clientela benestante. I parcheggi dei negozi sono diventati il termometro sociale: vi si vedono auto di svariate fasce di prezzo, segnale inequivocabile che il profilo del consumatore è cambiato drasticamente.