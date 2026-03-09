L’idea di Cerulli | Non assegniamo il Palio 2025

Il sindaco ha annunciato che il Palio 2025 non sarà assegnato, né ci saranno vincitori né vinti. La proposta, comunicata attraverso il suo profilo Facebook, ha suscitato immediatamente reazioni e discussioni tra i cittadini e gli addetti ai lavori. La decisione riguarda l’intera manifestazione e le sue modalità di assegnazione nel prossimo anno. La comunicazione è stata fatta ufficialmente ieri, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

"Il Palio 2025 non viene assegnato, né vincitori né vinti". Una proposta destinata a far discutere quella che il sindaco Arturo Cerulli (nella foto) ha lanciato ieri sul proprio profilo facebook. Il primo cittadino prova a cambiare le carte facendo, però, alcune premesse. "Lo statuto del Palio è inadeguato e deve essere modificato – dice Cerulli –; il Valle ha vinto il Palio perché era più forte e con dei margini che non lasciano spazi a dubbi; secondo lo statuto sono valide le decisioni prese dal Comitato di Regata; la Fortezza viene dichiarata vincitrice di un Palio che in acqua non ha vinto con un successo che porterà strascichi polemici...

Il sindaco Arturo Cerulli entra nel caso Palio e propone una soluzione che farà discutere: annullare la decisione del comitato di regata, non assegnare il Palio 2025 e riscrivere lo statuto. Una proposta che arriva nel pieno delle polemiche tra Valle e Fortezza