Libertas Benevento Massimiliano Catalano da sogno | nuovo record europeo sui 60 Indoor M55

L'atletica Master italiana celebra un'impresa leggendaria. Massimiliano Catalano, portacolori della Libertas Benevento, ha infranto il record europeo sui 60 metri indoor per la categoria M55, fermando il cronometro sull'incredibile tempo di 7.36. Il record continentale è stato realizzato nel corso dei campionati italiani master svolti al Pala Casali di Ancona, dove l'atleta ha gareggiato con i colori della Libertas Benevento, fondata da Gianni Caruso, alla cui memoria è dedicata questa impresa sportiva. Una prestazione magistrale che demolisce il precedente primato continentale e proietta il velocista sannita nell'olimpo della velocità.