Libano Azione Contro la Fame intensifica la risposta all’emergenza umanitaria

Azione Contro la Fame ha annunciato un rafforzamento delle sue attività in Libano, dove sta affrontando una grave emergenza umanitaria. La crisi si manifesta con una forte carenza di beni di prima necessità, danni alle infrastrutture idriche ed energetiche e un crescente rischio di sfollamenti sia all’interno del Paese che all’esterno. La risposta mira a far fronte a queste difficoltà.

Azione Contro la Fame lancia l’allarme sulle gravi conseguenze umanitarie in corso, tra cui la carenza di beni di prima necessità, i danni alle infrastrutture idriche ed energetiche e il rischio di sfollamenti su larga scala, sia all’interno sia all’esterno del Paese. L’organizzazione sta intensificando la risposta umanitaria in Libano, rafforzando il sostegno ai rifugi di comunità e ampliando la distribuzione di aiuti essenziali alle famiglie sfollate. Azione Contro la Fame è attiva anche in diversi Paesi della regione, tra cui Iraq, Afghanistan e Pakistan, oltre che nelle aree limitrofe come i Territori Palestinesi Occupati, Giordania, Libano, Siria e Yemen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

