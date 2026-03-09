L’IA non licenzia ma smette di assumere | crollo del 14% degli ingressi per gli under 25

Un nuovo studio rivela che l’uso dell’intelligenza artificiale ha portato a un calo del 14% delle assunzioni tra i giovani under 25. La questione riguarda principalmente la riduzione delle nuove opportunità di lavoro, poiché le aziende smettono di assumere, anche se l’IA non licenzia direttamente. Il dibattito si concentra ora sugli effetti di questa tendenza sul mercato del lavoro giovanile.

Il dibattito sulle ripercussioni dell’Intelligenza Artificiale (IA) sul sistema occupazionale si arricchisce di un nuovo e articolato quadro analitico. Un recente studio, pubblicato il 5 marzo 2026, propone una metodologia inedita per misurare il rischio di automazione delle professioni, introducendo il concetto di “esposizione osservata”. Questo indicatore supera le precedenti stime basate esclusivamente sul potenziale tecnologico teorico, integrandole con i dati concreti sull’utilizzo reale degli strumenti IA all’interno dei contesti lavorativi. Il divario tra teoria e applicazione pratica. L’architettura della ricerca si fonda sull’incrocio di tre database fondamentali: l’archivio O*NET (che mappa i compiti specifici di circa 800 professioni statunitensi), le proiezioni teoriche elaborate da Eloundou et al. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

