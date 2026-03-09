L’Hotel Parma & Congressi entra nel mondo voco by IHG

L’Hotel Parma & Congressi, gestito dal Gruppo INCHotels, ha annunciato di aver aderito al marchio voco by IHG, che fa parte del Gruppo InterContinental Hotels Group. L’hotel si inserisce così in un nuovo segmento di offerta, mantenendo la propria gestione e introducendo il marchio voco. La notizia riguarda un passo importante per la struttura nel suo percorso di crescita.

Nuova insegna e primo step di ristrutturazione completato. La storica struttura parmigiana diventa parte del brand premium L’Hotel Parma & Congressi, gestito dal Gruppo INCHotels, compie un passo strategico nel proprio percorso di crescita e annuncia ufficialmente l’ingresso nel brand voco by IHG, marchio premium del Gruppo InterContinental Hotels Group. IHG è tra i principali operatori di franchising alberghiero al mondo con oltre 6.000 hotel e circa 40 strutture in Italia. Il Gruppo è già presente a Parma e Reggio Emilia con il brand Holiday Inn Express, sempre gestiti da INCHotels. Con la posa della nuova insegna voco Parma & Congressi sulla facciata dell’edificio e il rinnovamento completo delle aree comuni prende forma il primo step del progetto di ristrutturazione che interesserà la struttura nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

