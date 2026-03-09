L’ho colpito talmente forte che… Sassari le frasi intercettate nel centro per minori disabili

A Sassari, sono state intercettate frasi che rivelano violenze all’interno di un centro per minori disabili. Le dichiarazioni indicano che una persona ha descritto di aver colpito qualcuno con violenza. La struttura, che doveva essere un luogo di assistenza, si trova ora al centro di un’indagine. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla gestione e sulla sicurezza del centro.

L'orrore si nascondeva tra le mura di una struttura che avrebbe dovuto offrire protezione e cura ai più fragili. L'ordinanza che ha portato, lo scorso 5 marzo, al sequestro di "Cometa", la comunità per minori disabili situata all'interno del Rifugio Gesù Bambino di Sassari, restituisce un quadro di violenze sistematiche e cinismo sconcertante. Le indagini della Squadra Mobile, avviate nel 2024, hanno svelato un presunto regime di terrore documentato da telecamere nascoste e intercettazioni ambientali. Tra i passaggi più agghiaccianti del provvedimento spicca la confessione spavalda di un'operatrice ai colleghi: «Gli ho dato degli sculaccioni così forti che mi si è attivato il contapassi».