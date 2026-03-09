Lezioni di ballo gratuite per gli over 60 | al via le domande

Il Comune di Cesa ha avviato un progetto che offre lezioni di ballo gratuite rivolte agli over 60 residenti nel territorio. L’iniziativa mira a favorire la socializzazione e il benessere tra gli anziani, coinvolgendo i cittadini con più di sessant’anni. Le domande per partecipare possono essere presentate nelle prossime settimane.

Le attività si svolgeranno da marzo a giugno 2026, in orario serale, presso la palestra della Scuola Media Bagno di Cesa Il Comune di Cesa promuove nuove iniziative dedicate alla socialità e al benessere della terza età. L’amministrazione comunale ha infatti organizzato un ciclo di lezioni di ballo gratuite rivolte ai cittadini residenti con età pari o superiore ai 60 anni. Le attività si svolgeranno da marzo a giugno 2026, in orario serale, presso la palestra della Scuola Media Bagno di Cesa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire momenti di aggregazione, movimento e partecipazione attiva alla vita della comunità. Per prendere parte al progetto sarà necessario presentare la domanda di adesione entro le ore 12 del 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Casertanews.it

