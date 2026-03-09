L’ex villa della mafia ospiterà le famiglie in difficoltà

A Segrate, in via Gramsci 13, i lavori sono in corso per trasformare un edificio ex villa della mafia in una struttura che accoglierà famiglie in difficoltà. La proprietà, precedentemente legata a attività criminali, sta ora cambiando destinazione d’uso per fornire assistenza abitativa. L’intervento mira a riqualificare l’area e a offrire un supporto concreto a chi si trova in condizioni di emergenza.

Era una villa della mafia, ora ospiterà le famiglie in difficoltà. In via Gramsci 13, a Segrate, procedono i lavori per realizzare una struttura destinata ad alleviare le emergenze abitative. Si tratta di un progetto di housing sociale che sta sorgendo sulle ceneri di una palazzina e un laboratorio che, confiscati alla criminalità organizzata, sono stati ceduti al Comune per finalità sociali. L'intervento permetterà di costruire un edificio moderno e concepito secondo i canoni della bioedilizia. Al termine dei lavori, l'immobile potrà ospitare fino a 5 nuclei famigliari con figli (per un totale di 20 persone), tra quelli che hanno perso la casa, o versano in situazioni di temporanea difficoltà economica.