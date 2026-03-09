Leverkusen-Arsenal Champions League 11-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Alle ore 18:45 di oggi si gioca l'incontro tra Leverkusen e Arsenal negli ottavi di finale di Champions League, con le formazioni che sono state annunciate per la partita di oggi. La sfida si svolge sul campo del Leverkusen e l’Arsenal, guidato da Arteta, affronta questa partita con attenzione. Sono state pubblicate anche le quote e i pronostici relativi alla gara.

Ottavi di finale di Champions League e l'Arsenal di Arteta è impegnato nella delicata sfida sul campo del Leverkusen di Hjulmand. Il werkself intanto è uscito con un pareggio che sa di beffa da Friburgo, dopo aver segnato 3 gol ad una squadra che in casa è estremamente solida e assaporato per lunghi tratti un successo pesante in zona Champions. Quarta gara delle ultime.