L’evento Cgil per il No oggi E il gruppo del Sì

Oggi si svolge l’evento organizzato dalla Filctem Cgil Toscana intitolato “Le ragioni per dire NO”, un’assemblea generale di delegate e delegati rivolta anche alla cittadinanza. La manifestazione si tiene in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Contestualmente, si registra anche la presenza del gruppo del Sì.

La Filctem Cgil Toscana promuove l’iniziativa pubblica “Le ragioni per dire NO”: un’assemblea generale delle delegate e dei delegati aperta alla cittadinanza in vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è fissato per oggi lunedì 9 marzo alle 9.30 al Circolo Arci Avane, via di Magolo, a Empoli. Dopo i saluti di Gianluca Persico, segretario generale Filctem Cgil Toscana, interverranno Paola Mazzeo, giudice della Corte d’Appello di Firenze, Benedetta Tobagi, scrittrice e storica e componente del Comitato della società civile per il No, Dario Parrini, vicepresidente della prima Commissione affari costituzionali del Senato, e Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

