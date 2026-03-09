Les braises equilibrio tra politica e sentimenti nella Francia dei gilet gialli

A Bergamo, le braci di un simbolo che rappresenta l’equilibrio tra politica e sentimenti nella Francia dei gilet gialli sono ancora accese. Si tratta di un’immagine che richiama un forte coinvolgimento emotivo e un senso di tensione, mentre si osserva se questa fiamma possa essere spenta o alimentata ulteriormente. La scena si svolge in un contesto che rimane aperto a interpretazioni e sviluppi futuri.

Bergamo. Braci che potrebbero spegnersi o bruciare con ancora più forza. Simbolo che può riguardare la sfera politica, ma anche quella privata, è protagonista di “Les braises” (“Ablaze”), film di Thomas Kruithof, presentato domenica 8 marzo, tra le pellicole della Mostra Concorso del 44° Bergamo Film Meeting. Un film in stretto contatto con la storia recente, ambientato durante le proteste dei lavoratori francesi dell’autunno 2018, vestiti con gilet catarifrangenti gialli, per protestare contro le tasse e l’aumento del prezzo del carburante. Karine (Virginie Efira) e Jimmy (Arieh Worthalter), lei operaia lui camionista, sono una coppia molto unita, dopo vent’anni di vita insieme e due figli adolescenti, Enzo ed Anaïs. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

