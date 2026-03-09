L’Ermita del Cristo del Llano si trova a Baños de la Encina, nelle zone più esterne della Sierra Morena di Jaén. La chiesa, costruita in pietra rossiccia, si staglia nel paesaggio sotto il sole di questa regione. La struttura è un esempio di architettura barocca, con dettagli che risalgono a vari secoli. La località è raggiungibile percorrendo strade che attraversano il paesaggio naturale circostante.

Quando arrivo a Baños de la Encina, nelle ultime propaggini della Sierra Morena, il sole di Jaén illumina la pietra rossiccia dell’Ermita del Cristo del Llano. La facciata austera, con il suo campanile a vela che si staglia contro il cielo andaluso, non lascia presagire quello che mi aspetta all’interno. È un edificio del XVII secolo, costruito tra il 1682 e il 1692 per volontà del canonico Don Pedro García Delgado, figlio di questo borgo medievale che volle lasciare alla sua terra un’eredità di fede e bellezza. Mi avvicino attraverso l’antico empedrado che circonda l’eremo, delimitato da un muretto di pietra. Da qui il castello califal di Burgalimar domina l’orizzonte come ha fatto dal 968, quando fu eretto per ordine del califfo Al-Hakam II. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

L'Ermita del Cristo del Llano: il segreto barroco nascosto nella Sierra Morena di Jaén

