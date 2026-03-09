Lepore | Isolare i violenti Bignami FdI attacca | Scontri frutto del clima alimentato dal Comune

In città si registrano nuovi scontri tra gruppi di giovani, con episodi di guerriglia che attirano l’attenzione dell’opinione pubblica. Il sindaco ha proposto di isolare i responsabili della violenza, mentre un esponente di Fratelli d’Italia ha accusato il Comune di aver contribuito a creare il clima di tensione. La situazione resta al centro del dibattito pubblico senza segnali di de-escalation.

Ancora scontri, ancora guerriglia, ancora condanna dal mondo politico. Non si placa la situazione al Pilastro e Matteo Lepore interviene di nuovo sulle proteste contro la costruzione di ‘Futura’, il Museo dei bambini, e lancia un appello: "È necessario isolare i violenti, perché di violenza politica stiamo parlando – chiede il sindaco –. Occorre condannare e prendere le distanze da chi ancora una volta ha preso d’assalto il cantiere del Museo dei bambini e delle bambine e la polizia al Pilastro, causando danni e feriti. Serve una presa di distanza netta dai metodi violenti di gruppi politici estranei al Pilastro, che stanno strumentalizzando il quartiere da giorni cercando il favore delle telecamere e dei social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

