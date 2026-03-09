Leonardo Manzan porta a teatro la sua critica all' arte autocelebrativa

Leonardo Manzan presenta al teatro una performance che mette in discussione l’arte autocelebrativa. L’appuntamento fa parte della rassegna

Per la rassegna "L’altro sguardo. Linguaggi della scena contemporanea", mercoledì 11 e giovedì 12 marzo (ore 20.30) è in programma "Uno spettacolo di Leonardo Manzan", una performance provocatoria e ironica che denuncia la deriva dell’autofiction nell’arte contemporanea, con una radicale riflessione sulla presenza ingombrante dell’autore e del dato autobiografico nella creazione. In scena un cabaret di assurdità, un corto circuito di paradossi narcisistici che chiamano in causa il pubblico coinvolgendolo in un ritratto caustico dell’autoreferenzialità e dei luoghi comuni dell’arte. "Una parodia dell’autofiction che riflette sul problema del culto di sé in assenza di sé" si legge nelle note di regia, “e sulla mediocrità che si autocelebra. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

