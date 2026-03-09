L’elogio di Trump a Meloni e il ruolo dell’Italia nel Golfo

Un breve scambio telefonico tra Donald Trump e il Corriere della Sera si è svolto oggi, con l’ex presidente degli Stati Uniti che ha espresso apprezzamento per la premier italiana e ha commentato il ruolo dell’Italia nella regione del Golfo. Durante la conversazione, sono stati toccati temi legati alla politica internazionale e alle relazioni tra i due paesi. L’interazione ha attirato l’attenzione dei media e degli analisti politici.

Un breve scambio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti e il Corriere della Sera è diventato un caso politico. Focus sul ruolo di Roma in Medio Oriente La controversia non riguarda soltanto l'immagine pubblica. Negli ultimi giorni, il governo italiano ha descritto pubblicamente — in Parlamento e nelle dichiarazioni ufficiali — una linea fondata su tre pilastri: diplomazia di de-escalation, protezione degli italiani e dei militari italiani nell'area, e supporto militare difensivo (difesa aerea e missilistica, oltre a schieramenti navali) per limitare gli effetti di contagio del conflitto, insistendo però sul fatto che il Paese "non è in guerra".