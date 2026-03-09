LEGO calcio | 2 set in sconto sorprese nascoste dentro

Due nuovi set LEGO dedicati al calcio sono disponibili con sconto sui canali digitali: il Trofeo Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA (43020) e il Pallone da Calcio (43019). Entrambi i prodotti sono stati oggetto di una riduzione di prezzo, attirando l’attenzione degli appassionati e dei collezionisti. Le confezioni offrono possibilità di gioco e collezione, con dettagli specifici di ciascun set.

Due nuove creazioni LEGO a tema calcistico, il Trofeo Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA (43020) e il Pallone da Calcio (43019), hanno subito un'agevole riduzione di prezzo sui canali digitali. La notizia arriva in un momento in cui i collezionisti cercano occasioni per arricchire le proprie stanze con oggetti che uniscono lo sport all'arte costruttiva dei mattoncini. L'offerta è attiva su Amazon, rendendo accessibili questi set a una fascia più ampia di appassionati, dai bambini ai fan adulti che desiderano arredare scrivanie o scaffali con dettagli sportivi. Non si tratta di semplici giocattoli, ma di modelli tridimensionali complessi che nascondono sorprese interattive al loro interno.