Legge antispreco | 10 anni di modello europeo nato a Varese

Sono passati dieci anni dalla pubblicazione della legge 166 del 19 agosto 2016, che ha rivoluzionato le norme contro lo spreco alimentare in Italia. Questa legge, nata a Varese, ha stabilito nuove regole e procedure per limitare gli sprechi nel settore alimentare, diventando un punto di riferimento anche a livello europeo. Da allora, la normativa ha influenzato le pratiche e le politiche nazionali in materia.

Sono passati esattamente dieci anni da quando la legge 166 del 19 agosto 2016 ha cambiato per sempre le regole dello spreco alimentare in Italia, un testo normativo nato a Varese e diventato modello europeo. Maria Chiara Gadda, deputata varesina oggi residente nella città lombarda dopo aver vissuto a Fagnano Olona, torna sulla norma che porta il suo nome per raccontare come un’iniziativa partita dal basso abbia trasformato il sistema produttivo regionale. Il punto di partenza non fu un tavolo tecnico burocratico, ma una semplice domanda posta ai protagonisti reali del territorio: raccontami quello che fai e come potresti farlo meglio. Questa indagine sul campo ha permesso di capire dove si inceppava il sistema della donazione, trasformando l’incertezza normativa in opportunità concreta per imprese e terzo settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

