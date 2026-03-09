Negli spogliatoi dell’Inter, si ricorda ancora un episodio con Giuseppe Meazza che diede un consiglio a Benito Lorenzi, chiamato Veleno, per insegnargli a giocare come centravanti. Si tratta di un momento che riflette la formazione calcistica di Francesco Pio Esposito, il quale ha seguito un percorso segnato da figure storiche del calcio italiano.

Forse negli spogliatoi dell’Inter echeggia ancora il vecchio diktat che l’allenatore di allora, Giuseppe Meazza, diede a Benito Lorenzi, per brevità Veleno, per insegnargli il mestiere di centravanti visto che era appena arrivato in nerazzurro: “Se te le danno, dalle. Se non te le hanno ancora già date, dalle tu per primo, perché tanto poi arriveranno. Ma sempre con rispetto. E non fare sceneggiate, perché poi te ne danno di più”. Era l’estate del 1947. Benito Lorenzi imparò la lezione prestissimo. E prestissimo iniziò a segnare decine di gol a stagione. A Francesco Pio Esposito probabilmente nessuno ha dato certi consigli, per il semplice fatto che certi consigli non vengono più dati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'educazione calcistica di Francesco Pio Esposito

Articoli correlati

Francesco Pio Esposito, ovvero la leggenda dei tre golL'Italia si racconta come aggrappata a un centravanti che fa da comparsa nell'Inter ma che viene pompato come se ne fosse il capocannoniere Mg...

Francesco Pio Esposito fa esplodere San Siro: festeggiato come il vero primo gol – FOTOCalciomercato Inter LIVE: Sommer verso l’addio? Ausilio guarda alla difesa per l’estate Mercato Inter, Ausilio su Vasilije Kostov: c’è l’assalto al...