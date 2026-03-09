Lea Gavino Guerrieri video intervista | Consuelo è iperperfomativa Gassmann mi ha insegnato rigore e rispetto

Lea Gavino, protagonista della serie Rai Guerrieri, ha rilasciato una video intervista in cui parla del suo personaggio, Consuelo Favia, una giovane praticante. Ha descritto Consuelo come una persona molto performante, mentre ha menzionato che Gassmann le ha trasmesso insegnamenti di rigore e rispetto. La Gavino è parte del cast della serie, che ruota attorno a temi legali e di giustizia.

La nostra intervista a Lea Gavino, nel cast della serie Rai Guerrieri – La regola dell'equilibrio nel ruolo della giovane praticante Consuelo Favia. Vi presentiamo la nostra video intervista a Lea Gavino, nel cast della serie Rai Guerrieri – La regola dell'equilibrio ( leggi la nostra recensione ), in cui interpreta Consuelo Favia, brillante e determinata praticante nello studio dell'avvocato Guido Guerrieri. Nella nostra intervista Lea Gavino racconta il lavoro su Consuelo Favia, una giovane professionista precisa e determinata che lavora nello studio dell'avvocato Guido Guerrieri. Un personaggio che unisce rigore, ironia e grande senso pratico, qualità indispensabili per gestire il ritmo imprevedibile della vita legale e il carattere complesso del suo capo.