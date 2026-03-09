le tre manifestazioni ordine pubblico tutto ok tensione sotto controllo

Nel pomeriggio di sabato, tre piazze della città sono state teatro di manifestazioni che si sono svolte senza particolari incidenti. Le forze dell’ordine hanno mantenuto l’ordine pubblico e la tensione è rimasta sotto controllo. Al tramonto, con il centro cittadino blindato, la situazione si è normalizzata e la città ha ripreso il suo aspetto usuale dopo le ore di mobilitazione.

Il sabato delle tre piazze e del centro blindato. L'alta tensione si è, via via, sciolta e al tramonto dello storico 7 marzo (nel 1944 deportazioni dopo gli scioperi) la città ha ripreso il suo volto consueto. Il servizio d'ordine ha funzionato al meglio isolando le tre manifestazioni. Massiccia presenza delle forze dell'ordine (polizia, carabinieri, guardia di finanza), l'elicottero della polizia che è decollato da Peretola ed ha sorvolato a lungo Prato, personale arrivato da Firenze e non solo. Per il bilancio completo delle tre manifestazioni c'è da tener conto di spese ingenti per garantire appunto l'ordine pubblico e di mancati incassi per molti negozi.

Cdm approva il pacchetto sicurezza: stretta su manifestazioni e ordine pubblicoIl Consiglio dei Ministri è stato convocato oggi, alle 16:10, a Palazzo Chigi per affrontare una serie di dossier centrali nell’agenda del governo.

Tensione in aula: proteste da opposizioni bloccano seduta alla Camera per ordine pubblicoUn’ora di seduta alla Camera dei deputati è stata annullata per ordine pubblico, dopo che opposizioni e gruppi di estrema destra si sono fronteggiati...

Il centro di Prato blindato per le tre manifestazioni: via le auto da piazza Europa alle CarceriPRATO. Domani, 7 marzo, sarà un’impresa trovare un parcheggio in centro. È la conseguenza delle tre manifestazioni in programma dalle 15 in poi, quella del Comitato Remigrazione e Riconquista in piazz ... msn.com

