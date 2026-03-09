Le torsioni autoritarie di Sogno Georgiano e le prove di unità delle opposizioni

La Georgia si trova in un momento cruciale della sua storia politica, con tensioni crescenti tra il governo e le opposizioni. Le autorità hanno adottato misure che hanno sollevato preoccupazioni sulla democrazia, mentre le opposizioni cercano di mantenere unita la loro posizione. Le proteste e le accuse di repressione si sono intensificate negli ultimi mesi, evidenziando le divisioni interne al paese.

La Georgia sta attraversando uno dei passaggi più delicati della sua storia politica recente. Dopo mesi di proteste, con le strade della capitale teatro di manifestazioni antigovernative da quasi cinquecento giorni, tensioni istituzionali e crescente pressione internazionale, il confronto tra governo e opposizione non si gioca più soltanto sul terreno elettorale. Il vero campo di battaglia è diventato il diritto. Sogno Georgiano ha risposto alla crisi non con la mediazione politica, ma con un uso sempre più aggressivo delle leggi e delle prassi amministrative come strumento di consolidamento del potere e di delegittimazione dell’avversario.... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le torsioni autoritarie di Sogno Georgiano e le prove di unità delle opposizioni Leggi anche: Sicurezza, appello di Meloni all’unità. Ma le opposizioni non si fidano Leggi anche: Askatasuna, Piantedosi “manganella“ le opposizioni alla Camera. Svelando il bluff dell’appello di Meloni all’unità