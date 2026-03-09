Le strutture di Pentimele meta di intrusi e degrado | la denuncia di Europa Verde-Verdi

Le strutture di Pentimele, situate sulla collina, sono state segnalate come soggette a intrusioni e degrado. La Federazione metropolitana di Europa VerdeVerdi ha diffuso un comunicato in cui denuncia lo stato di abbandono di queste strutture, invitando le autorità e i cittadini a prestare attenzione alla situazione. La segnalazione evidenzia come alcune aree siano state violate e trascurate nel tempo.

La riflessione del segretario della federazione metropolitana Gerardo Pontecorvo: "Gli ennesimi affronti alla collina forniscono lo spunto per chiedere una maggiore attenzione da parte degli amministratori" Le pregevoli strutture della collina di Pentimele versano in una condizione di degrado. Una nuova segnalazione all'attenzione della cittadinanza e di chi governa la città arriva dalla Federazione metropolitana di Europa VerdeVerdi. In particolare, il segretario Gerardo Pontecorvo evidenzia "che il Fortino Nord è stato meta di "intrusi" che dopo aver divelto gli ingressi e gli infissi si sono dedicati alla distruzione degli impianti elettrici, idrici e dei servizi.