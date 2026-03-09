Il Milan ha conquistato due vittorie nei derby contro l'Inter, mentre quest'ultima ha affrontato sfide contro molte altre squadre del campionato. Le due squadre mostrano situazioni diverse in questa stagione, con il Milan che ha ottenuto risultati importanti contro i rivali storici, mentre l'Inter si è concentrata anche su incontri con altre compagini. La differenza tra le due si evidenzia nei risultati conseguiti nelle varie partite.

Una forte con le forti, l'altra contro il resto delle squadre; il Milan ha vinto due derby, ma l'Inter rimane favorita per lo Scudetto Domenica sera il Milan ha battuto per 1-0 l’Inter nella Serie A maschile di calcio, com’era accaduto nella partita del girone di andata. Ciononostante, a dieci giornate dalla fine, l’Inter è ancora prima in classifica con 7 punti di vantaggio sul Milan, che è secondo. L’Inter non perdeva da 16 partite in campionato, proprio dal derby di andata. In mezzo ha ottenuto 14 vittorie e 1 pareggio. In quelle 15 giornate il Milan ha pareggiato contro Sassuolo, Genoa e Fiorentina, tra le altre, e perso contro il Parma. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le stagioni contrastanti di Milan e Inter

