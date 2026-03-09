Le ragioni del Sì spiegate bene | al convegno dell’Eur l’appello di FdI per riformare la Giustizia video

All’Eur si è svolto un convegno organizzato da FdI, durante il quale sono state illustrate le motivazioni dietro l’appello alla riforma della Giustizia. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del partito e figure del settore, che hanno spiegato le proposte e le posizioni riguardanti il sistema giudiziario italiano. Il dibattito si è concentrato sui temi principali e sulle possibili modifiche normative.

L'incontro, organizzato dal senatore Andrea De Priamo, ha avuto l'obiettivo di sviscerare le ragioni a sostegno del quesito referendario previsto per il 22 e 23 marzo, offrendo alla platea una prospettiva articolata, capace di coniugare l'analisi tecnica alla visione politica. Ad aprire i lavori è stato lo stesso senatore De Priamo, il quale ha sottolineato l'urgenza di un cambiamento strutturale nel sistema giudiziario italiano, passando poi la parola a Marco Scotto Lavina, che ha moderato il tavolo dei relatori con equilibrio, garantendo un ritmo serrato a una discussione densa di contenuti. Il panel dei relatori ha offerto un ventaglio di competenze di altissimo profilo.