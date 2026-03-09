Le porte non rispondono il treno parte lo stesso L’ultimo guaio sulla metro di Milano dopo i tram deragliati – Il video

Durante una corsa sulla linea M1 della metropolitana di Milano, una porta è rimasta aperta mentre il treno era in movimento, ma il convoglio è comunque partito. Questa scena è stata ripresa in un video che mostra il momento di sorpresa tra i passeggeri e il personale. Si tratta dell’ultimo episodio di problemi sulla rete dei trasporti pubblici, che ha già visto anche tram deragliati.

Momenti di stupore sulla linea M1 della metropolitana di Milano, dove una porta è rimasta aperta mentre il treno viaggiava a pieno regime. Come mostrano le immagini di Open, l’incidente è avvenuto oggi lunedì 9 marzo, non appena il convoglio ha lasciato la fermata Palestro alle 18.30 circa. La porta stava per chiudersi, come di consueto poco prima della partenza del treno. E invece gli sportelli sono rimasti bloccati, mentre i passeggeri seduti accanto alla porta, con l’aria di chi ne ha viste tante, sono rimasti al loro posto senza particolari patemi. Solo quando il treno è arrivato alla fermata di Porta Venezia, un tecnico è intervenuto per bloccare la porta manualmente. 🔗 Leggi su Open.online

