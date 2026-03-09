Le pagelle Sorzi piazza almeno due interventi decisivi Gaddini è fuori posizione e Giani va ancora ko

SORZI 7. Due grandi interventi, il primo sul tocco di Rigo che aveva mandato la palla sotto il sette, il secondo su Di Stefano, completato poi dal salvataggio di Zagnoni sulla linea. ZAGNONI 7,5. 'San Davide da Modena' toglie ancora le castagne dal fuoco biancorosso. Prima con un salvataggio sulla linea, poi con un gol di 'cattiveria' irrompendo sul primo palo, la specialità della casa. La terza rete stagionale (fin qui sono arrivati 7 punti grazie a lui) conferma come il capitano sia imprescindibile per l'impresa salvezza. ROSSINI 6,5. Si immola due volte su Sorrentino e Di Stefano, mette il corpo (forse anche la testa) sulla palla che Zagnoni scaraventa in rete.