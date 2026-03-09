Le pagelle Apoteosi Porro Buchegger bombarda Perry fa miracoli

TIZI-OUALOU 7 (att. 33% su 3, 1 ace, 3 b.s., 4 muri) – Parte male, come la squadra, e non è un caso: tante imprecisioni, anche qualche gesto di insofferenza da parte di Buchegger che non trova la combinazione giusta con lui. Poi si fa coraggio alla sua maniera, coi muri soprattutto, fino a dilagare assieme alla squadra nel finale. Tecnica da affinare, s'è detto tante volte, ma gli istinti sono purissimi. GIRAUDO sv (1 b.s.) – Entra due volte per il servizio, da brivido l'ultima sul match ball: in rete. BUCHEGGER 7 (att. 33% su 24 con 1 err. e 6 muri sub., 8 ace, 5 b.s.) – Un bombardamento dai nove metri, otto ace. I soliti, viene ormai da dire, avendoci fatto quasi l'abitudine.