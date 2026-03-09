Le notizie di scienza della settimana

Ecco le notizie di scienza della settimana: sono stati scoperti coccodrilli che si muovono in posizione bipede, mentre le temperature globali continuano a salire. Inoltre, sono stati utilizzati alberi per realizzare parti di violini, una pratica che coinvolge la lavorazione del legno. Questi sono alcuni dei principali eventi e scoperte che hanno fatto notizia negli ultimi giorni.

Coccodrilli bipedi, aumento delle temperature globali e alberi usati per i violini di Antonio Stradivari: l'attualità scientifica, in breve